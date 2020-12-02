Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе

Конституционное совещание продолжает свою работу. Эксперты приступили к обсуждению одного из важнейших разделов Основного закона — о судебной власти.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов и юрист Мурат Укушев направили председателю конституционного совещания Бекбосуну Борубашову свои предложения.

По их словам, предлагаемые корректировки очень актуальны и призваны сдвинуть судебную реформу с мертвой точки.

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«Мы столько лет говорим о реформе третьей ветви власти, но иногда кажется, что становится только хуже. Примером тому служит никуда не исчезнувшие судебные решения по так называемым политическим делам против оппонентов «Белого дома». Мы предлагаем закрепить в Конституции основы правосудия без размытых формулировок, которые можно трактовать кому как удобно. А по сути, не было никакой реформы вовсе. Свои предложения мы направили главе КС», — рассказал 24.kg Алмамбет Шыкмаматов.

По замыслу инициаторов поправок, пункт 3 статьи 100 должен быть сформулирован следующим образом:

3. В предусмотренных законом случаях гражданское и уголовное судопроизводство осуществляется с участием судебных заседателей.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, чтобы защитить судей от страха перед административным ресурсом и телефонным правом, они с Муратом Укушевым предлагают прописать в статье 101 механизмы:

Уголовное дело в отношении судей Кыргызской Республики может быть возбуждено только генеральным прокурором.

Привлечение судьи Конституционного суда, Верховного суда к уголовной, а также к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, допускается только с согласия Жогорку Кенеша.

Привлечение судьи местного суда к уголовной, а также к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, допускается только с согласия Совета по делам правосудия Кыргызской Республики.

Алмамбет Шыкмаматов и Мурат Укушев выступают за возвращение института Конституционного суда вместо Конституционной палаты.

Таким образом, в статью 103 ими вносятся корректировки: пункт 1: Конституционный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти по защите Конституции Кыргызской Республики. Пункт 2: Конституционный суд Кыргызской Республики состоит из 9 судей. Пункт 9: Не вступившие в силу международные договоры Кыргызской Республики, признанные Конституционным судом Кыргызской Республики не соответствующими Конституции Кыргызской Республики, не могут быть подписаны либо ратифицированы.

Предлагается также изменение структуры Верховного суда.

Статья 104 в изложении авторов поправок: 1. Верховный суд Кыргызской Республики является высшим судебным органом по гражданским, экономическим, административным, уголовным и иным делам, подсудным судам КР 2. Верховный суд действует в следующем составе: палата по гражданским делам; палата по административным и экономическим делам; палата по уголовным делам и по делам о проступках; апелляционная палата; Президиум Верховного суда; пленум Верховного суда.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, Верховный суд рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

«Апелляционная палата Верховного суда рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции гражданские и уголовные дела, решения и приговоры по которым в качестве суда первой инстанции вынесены Палатой по гражданским делам и Палатой по уголовным делам и делам о проступках. Рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, осуществляет иные полномочия в соответствии с законом», — добавил он.

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Мурат Укушев также отмечает, что важно, чтобы в стране действовало судейское самоуправление.

Инициаторы поправок изложили статью 105 в таком формате:

1. В Кыргызской Республики действуют органы судейского самоуправления. Организация и порядок деятельности органов судейского самоуправления определяются законом.

2. Высшим органом судейского самоуправления является съезд судей Кыргызской Республики.

Съезд судей КР определяет основные направления политики судебной ветви власти и ставит задачи перед Советом судей, направленные на обеспечение независимости судов, а также защиту прав, законных интересов судей; одобряет проект концепции судебной реформы; утверждает Кодекс чести судьи; обсуждает проблемы судебной практики и совершенствования законодательства; принимает обращения от имени судейского сообщества к государственным органам и органам местного самоуправления, их должностным лицам, общественным объединениям и гражданам КР; решает другие вопросы судейского сообщества.

Алмамбет Шыкмаматов добавил, что съезд судей будет избирать постоянно действующий Совет судей КР. Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей, проводящим политику высшего органа судейского самоуправления. Он подотчетен съезду судей.

Важное дополнение от авторов: Совет судей направляет представленную судьей информацию о фактах вмешательства президента страны, депутата Жогорку Кенеша, членов кабинета министров, вышестоящих судей, сотрудников правоохранительных органов, руководителей и сотрудников аппаратов президента и Жогорку Кенеша в деятельность судьи при осуществлении правосудия, а также любого другого вмешательства, не предусмотренного законом, в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи правовой оценки.

Избирать судей Конституционного суда, других судов Алмамбет Шыкмаматов и Мурат Укушев предлагают так: отбор кандидатур на должности судей Конституционного суда, Верховного суда осуществляется Советом по делам правосудия в порядке, определяемом конституционным законом о статусе судей.

Отбор кандидатур на должности судей местных судов, представление их на назначение и перевод (ротацию) осуществляются Советом по делам правосудия в порядке, определяемом конституционным законом о статусе судей.

Отстранение и досрочное освобождение от должности судей местных судов осуществляются президентом по представлению Совета по делам правосудия в случаях и порядке, определяемых конституционным законом.

Привлечение судей к уголовной ответственности, а также к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, допускается с согласия Совета по делам правосудия в порядке, предусмотренном конституционным законом.

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики проводит конкурсный отбор на вакантные должности судей судов КР; вносит президенту:

представление о назначении кандидата на вакантную должность судьи местного суда,

представление для избрания Жогорку Кенешем кандидатуры на вакантную должность судьи Верховного суда;

предложение о досрочном освобождении судей судов от должности на основании соответствующего заключения Совета судей КР;

соответствующие предложения о переводе (ротации) судей местных судов;

предложения об отстранении судьи местного суда от должности либо о его восстановлении в случаях, предусмотренных конституционным законом о статусе судей;

дает согласие на привлечение судей к уголовной ответственности и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке.

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики состоит из 23 человек. Он избирает семь членов совета из числа судей; Жогорку Кенеш избирает семь членов совета; президент назначает семь членов совета из числа представителей адвокатуры и некоммерческих организаций.

В состав Совета по делам правосудия также входят министр юстиции и генеральный прокурор.

В состав Совета по делам правосудия не могут входить депутаты Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда, заместители председателя ВС, судьи, входящие в состав Совета судей, а также государственные и муниципальные служащие.

Порочная практика последних лет, когда по политическим делам суд принимает решение о закрытом режиме слушаний, заставила Алмамбета Шыкмаматова и Мурата Укушева скорректировать статью 108. В их варианте она изложена так:

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение суда объявляется публично.

2. Заочное разбирательство уголовных или иных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

4. Отмена, изменение или приостановление судебного акта могут быть осуществлены только судом в установленном законом порядке.

5. Обвиняемый по уголовному делу не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого.

6. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания в совершении преступления.

7. Каждый осужденный за уголовное преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящей судебной инстанцией в порядке, установленном законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

8. Никто не должен нести дважды юридическую ответственность за одно и то же правонарушение.

9. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

10. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые на момент их совершения не признавались правонарушением или преступлением. Если после совершения правонарушения или преступления ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

11. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом. Законом могут устанавливаться и иные случаи освобождения от обязанности давать показания.

12. Каждое задержанное, заключенное под стражу или обвиняемое в совершении преступления лицо имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

13. Права жертв преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию за причиненный ущерб или вред.