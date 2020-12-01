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Власть

Талант Мамытов попросил госорганы уделять внимание не только коронавирусу

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов сегодня принял министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и директора Республиканского центра «СПИД» Умуткан Чокморову. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, Алымкадыр Бейшеналиев представил информацию о текущей деятельности министерства, проводимой работе по лечению больных с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и гепатитом, в том числе о проводимой профилактике.

Охват антиретровирусной терапией, которая также является профилактикой передачи ВИЧ-инфекции, в стране за последние годы увеличился в два раза.

Идет также работа по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. За 2019 год зарегистрировали 5 тысяч 96 случаев впервые выявленного туберкулеза, что составило 78,9 случая на 100 тысяч населения, в то время как за тот же период 2018-го зарегистрировали 5 тысяч 249 случаев — 83 случая на 100 тысяч населения.

Талант Мамытов отметил, что помимо борьбы с коронавирусной инфекцией госорганы должны обращать пристальное внимание и на другие вирусные заболевания.

«Обеспечение здоровья граждан — главный приоритет государства. Здоровье — самое большое богатство и ценность для всех», — сказал он.

И. о. главы государства подчеркнул необходимость усиления разъяснительных работ среди населения о профилактике, способах защиты, методиках лечения вирусных заболеваний.

«Информированность населения — один из важнейших компонентов в борьбе с заболеваниями. Кроме этого, ВИЧ-инфицированным надо уделять особое внимание, они должны чувствовать поддержку государства. Госорганам нужно выработать единый план мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом», — заключил Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175119/
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