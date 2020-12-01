В Кыргызстане разработают программу «Доступная страна»

«Для формирования инклюзивного общества будет разработана программа «Доступная страна», — заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на первом заседании совета по делам лиц с инвалидностью.

Она отметила, что, ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов, Кыргызстан согласился претворять в жизнь все ее положения и закреплять главные права людей на жизнь, равенство перед законом, образование, труд и занятость.

«На сегодня в республике проживают 193,7 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 32 тысячи детей. Мы должны прилагать максимум усилий, чтобы многое поменять и в здравоохранении, и в системах социальной защиты и образования, строительстве жилья и обеспечении безбарьерного доступа к объектам инфраструктуры в городах и селах страны. В рамках реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов правительство разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на продвижение прав и гарантий лиц с инвалидностью во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания общественности к решению их проблем. Прежде всего приоритетное внимание уделяется семьям, имеющим детей с инвалидностью», — подчеркнула вице-премьер.

Эльвира Сурабалдиева заявила о разработке в короткие сроки программы «Доступная страна». Она будет сконцентрирована на решении основной задачи — формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.