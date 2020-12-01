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Власть

Махинации с ценами на электроэнергию обсуждают на заседании комитета ЖК

Частные распредкомпании получают электроэнергию по сниженной цене — как для населения, а продают ее крупным объектам. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу заявил депутат Омурбек Бакиров.

По его словам, некоторые частные посреднические компании получают электроэнергию наравне с государственными предприятиями.

«Частные компанию дают вам заявку, что продают населению, и получают электроэнергию по низкой цене. А сами реализуют ее промышленным объектам по высокому тарифу. Вы получаете электроэнергию по 2,4 цента из Казахстана, а продаете по 43 тыйына», — сказал нардеп.

В Кыргызстане электроэнергией население обеспечивают 29 частных компаний. По данным представителей ОАО «Электростанции», их потери в два раза ниже, чем у государственных распределительных компаний — 5-6 процентов против 13-14.

Государственные распредкомпании обеспечивают 65 процентов населения и 35 процентов промышленных объектов.

Частные компании в основном доставляют электроэнергию промышленным объектам, которые составляют 82 процента их клиентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175113/
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