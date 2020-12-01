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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Азимбек Бекназаров о статусе Народного курултая в новой редакции Конституции

Курултай не должен находиться в структурах государственной ветви власти. Об этом 24.kg высказал свое мнение Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.

Отметим, что уже вторую неделю члены конституционного совещания пытаются определить статус Народного курултая. Одни говорят, что он должен оставаться общественным органом, другие считают, что ему нужно придать юридический статус и ввести в систему государственной власти.

С последней инициативой Азимбек Бекназаров не согласен.

«По новому законопроекту президент созывает курултай. Зачем главу государства вмешивают? Положение о курултае уже есть в действующей Конституции. Я являюсь его автором. Там говорится, что граждане вправе проводить Народный курултай по вопросам, имеющим государственное и общественное значение, самостоятельно. Решение Народного курултая направляется в соответствующие органы в качестве рекомендаций», — сказал он.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175050/
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