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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Юристы упрекают активистов и политиков в уклонении от обсуждения Конституции

В Бишкеке проходит круглый стол на тему рисков, заложенных в предлагаемом проекте новой редакции Конституции.

По словам юриста Таттыбубу Эргешбаевой, гражданские активисты и политики поддерживают мнение, что принятие нового Основного закона в нарушение процедур и сроков приведет к узурпации власти, но на круглые столы не приходят.

«Вы нам пишете слова поддержки в соцсетях, но, когда дело доходит до проявления своей гражданской позиции на деле, об участии в обсуждении, вы не приходите. Нельзя оставаться сегодня в стороне», — отметила она.

Юрист Сания Токтогазиева напомнила, что главная задача Конституции — ограничение власти. Обсуждаемый вариант преследует иные цели. 

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175043/
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