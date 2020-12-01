В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэра города

В Джалал-Абаде зарегистрированы два кандидата, претендующих на должность мэра. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Жусупбек Бейшенбаев.

По его словам, до 25 ноября необходимые документы в ТИК сдали два человека. Прием документов был остановлен. 28 ноября была созвана комиссия, члены которой проверили документы и по итогам зарегистрировали двух претендентов. Выборы градоначальника пройдут 3 декабря.

«В выборах мэра участвуют руководитель аппарата мэрии Эрнис Зийядинов и депутат городского кенеша Эрнис Ормоков, который ранее уже выдвигал свою кандидатуру, но не смог продолжить борьбу по состоянию здоровья», — сказал Жусупбек Бейшенбаев.