Вместо Народного курултая предлагается ввести Улуу жыйын (Великое собрание)

В секции «Органы государственной власти» конституционного совещания продолжается обсуждение нормы о курултае.

По словам Каныбека Осмоналиева, предстоит обозначить функции и статус нового органа.

Кандидат юридических наук Асель Абакирова отметила, что статус курултая определен ранее, это общественный орган.

«Мы определили статус курултая как общественного органа. Историки сказали, что слово «курултай» произошло от монгольского языка. Такого в кыргызском языке нет. В связи с этим решено назвать его «Улуу жыйын» (Великое собрание). Если есть альтернативные предложения по названию и статусу курултая, то можете озвучить их на пленарном заседании, когда эти вопросы будут вынесены на голосование», — заключила Асель Абакирова.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.