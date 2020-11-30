Для внесения изменений политики предлагают вернуться к Конституции 1993 года

В Бишкеке проходит заседание комитета-93.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев заявил, что приветствует идею вернуться к Конституции в редакции 1993 года и на ее основе уже вносить поправки в соответствии с требованиями времени.

«Сейчас меняют Конституцию только ради того, чтобы распределить властные полномочия, чтобы усилить их. Самый последний, кого спросят, это народ. Сейчас идет так называемое конституционное совещание. Что там только не предлагается. Все наши беды пошли от того, что в Конституцию хотят вписать все. Потом появляются проблемы. Зачем придумывать колесо, когда оно уже есть», — отметил Исхак Масалиев.

Экс-председатель Конституционного суда Чолпон Баекова добавила, что Конституция 1993 года была действительно качественной.

«А потом Омурбек Текебаев, который мнит себя отцом Конституции, с ног на голову перевернул все и поставил запрет на поправки в Конституцию до 2020 года, упразднил суд», — напомнила она.

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Чолпон Баекова заявила, что сейчас проблемы в Кыргызстане не от того, что используется русский язык или еще от чего-то, а потому что принята Конституция 2010 года, перевернувшая все с ног на голову.

«Сами члены конституционного совещания не говорят на нормальном чистом кыргызском языке. Даже при обсуждении некоторые из них сидят и играют в телефонах. Надо обязательно уделить внимание тому, чтобы наши граждане были двуязычными и не отсекались кыргызским языком. Они должны быть билингвами. Ведь русский — один из пяти языков ООН, и граждане должны уметь выживать в современном мире», — отметил она.

Чолпон Баекова добавила, что намерена поддержать тех, кто займется внедрением Конституции 1993 года как основы конституционной реформы.