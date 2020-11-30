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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Переименовать Жогорку Кенеш в курултай и выделить больше денег предложил член КС

На конституционном совещании предложили назвать Жогорку Кенеш курултаем или улут жыйыны (собрание нации). Об этом на пленарном заседании КС заявил Эдиль Байсалов.

«Слово «Жогорку Кенеш» уже устарело. Оно потеряло свою актуальность вместе с Советским Союзом. Давайте назовем его либо курултай, либо улут жыйыны», — предложил Эдиль Байсалов.

Он также считает, что сокращение числа депутатов до 35 человек является прямым покушением на народовластие. «Говорить о том, что можно сэкономить траты из госбюджета, сократив число депутатов, выделяя меньше средств, это неправильно. Напротив, мы должны больше денег выделять им», — сказал он.

Помимо этого, Эдиль Байсалов предложил в новой Конституции дать право Жогорку Кенешу также назначать судей наравне с президентом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174917/
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