КС хочет ужесточить наказание за распространение порочащей честь информации

Усилить наказание за распространение информации, порочащей и унижающей честь и достоинство, предложили члены конституционного совещания. Об этом они заявили на пленарном заседании КС.

Отметим, ранее на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» из нового проекта Конституции убрали статью об уголовном преследовании СМИ за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности.

Председатель указанной секции Нурлан Шерипов пояснил, что в случаи клеветы вопрос будет решаться только в гражданско-правовом русле, как было ранее. Об уголовной ответственности речь не идет.

«Наша секция против введения такой нормы, потому что она противоречит фундаментальным правам человека свободно выражать свои мысли», — сказал Нурлан Шерипов.

«Вместе с правами должна быть и ответственность. У нас на практике уже было — СМИ и соцсети в некоторых случаях распространяют информацию, которая порочит честь человека. Когда ты обращаешься в суд с материалами, они их не принимают. Поэтому нужно определить ответственность и подкрепить в Основном законе», — сказал Кантемир Мырзабеков.

Его поддержал бывший депутат Эсенгул Исаков, который сказал, что на сегодня в соцсетях работает фабрика троллей, которые способны очернить любого.

«Вы все знаете, что люди, имеющие большие деньги, нанимают специалистов, которые работают в соцсетях, нанося ущерб достоинству и репутации того или иного лица. Некоторых обвиняют настолько, что он потом оказывается за решеткой. Поэтому нужно решать эту проблему жестче», — сказал Эсенгул Исаков.