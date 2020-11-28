В правительстве в очередной раз обсудили цифровизацию

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров провел совещание по вопросу цифровизации с участием руководителей ряда государственных и муниципальных органов КР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, руководители рассказали о проделанной работе и будущих планах в рамках цифровизации. В частности, было отмечено, что реализована первая фаза проекта «Безопасный город», продолжается процесс подключения государственных и муниципальных учреждений, социальных объектов к интернету, работа по переводу государственных услуг в электронный формат.

На совещании отмечено, что в 2020 году модернизирован портал электронного правительства portal.tunduk.kg, все государственные структуры были подключены к системе «Тундук». Внедрена автоматизированная информационная система «Санарип аймак», в рамках которой впервые в органах местного самоуправления созданы электронные базы данных для подключения сельской местности к межведомственной электронной системе «Тундук». Аналогичная работа проводится для государственных органов, работающих в таможенной, налоговой и социальной сферах.

«Цифровые технологии сейчас широко используются во всем мире. Существующие в стране информационные и коммуникационные возможности должны соответствовать современным реалиям. Для успешной реализации цифровизации необходимы высококвалифицированные IT-специалисты, которых надо готовить. Наряду с этим следует продолжить цифровизацию сферы предоставления услуг населению. Это один из основных путей развития страны», — сказал Равшанбек Сабиров.

Вице-премьер отметил, что цифровизация — эффективный инструмент борьбы с коррупцией, и дал ряд поручений по активизации работы в этом направлении.