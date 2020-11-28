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Власть

Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли

«Правительство оказывает и будет оказывать поддержку отечественным переработчикам», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков во время посещения сахарного завода «Каинды-Кант». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В то же время он отметил, что в свою очередь переработчики также должны позаботиться о том, чтобы крестьяне сбывали выращенную продукцию по выгодной цене и получали ожидаемую прибыль.

Абсолютно недопустимо снижать цены на свеклу в период сбора урожая. Не только правительство, но и переработчики должны думать о фермерах и крестьянах, которые обеспечивают вас сырьем и работой.

Артем Новиков

«Мы намерены и далее оказывать полное содействие вашей деятельности. К слову, подписано распоряжение, согласно которому установлена ставка железнодорожных тарифов на уровне 2016 года, с надбавкой в размере 20 процентов», — сказал он.

Артем Новиков подчеркнул, что правительство будет держать вопрос ценообразования в сахарной отрасли на контроле, чтобы на всех этапах формировались обоснованные и справедливые цены на сырье и конечный товар.

В кабмине добавили, что достигнута договоренность об увеличении доли выплат наличными деньгами по контрактам на сбыт сахарной свеклы между фермерами и предприятиями в следующем году. «Также со стороны заводов им будет предложен альтернативный контракт со 100-процентным возмещением готовой продукцией (сахаром) с повышающим коэффициентом. На сегодня распределение по контрактам составляет 72/28, из которых 28 процентов — это наличные средства», — отметили в правительстве.

И. о. премьер-министра поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и другим заинтересованным государственным органам в ближайшие дни подготовить и внести соответствующие предложения на рассмотрение правительства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174822/
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