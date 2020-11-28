И. о. президента принял секретаря Совбеза и вице-премьера. О чем говорили

Меры по развитию приграничного сотрудничества и обеспечению общественной безопасности в предвыборный период обсудили на встрече исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев и вице-премьер-министр Максат Мамытканов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев доложил о проводимой работе в приграничных районах республики и мероприятиях по присоединению ГПС к ГКНБ. Он добавил, что в предвыборный период правоохранительным органам даны соответствующие поручения по обеспечению общественной безопасности.

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов представил информацию о текущей работе Республиканского штаба по организации досрочных выборов президента. По его словам, проведен ряд выездных заседаний в регионах страны, по итогам которых местным властям и задействованным государственным органам даны поручения по обеспечению прозрачности выборного процесса, пресечению возможных правонарушений.

Талант Мамытов обратил внимание на необходимость своевременной реализации всех запланированных мероприятий в рамках организации досрочных президентских выборов, принятие мер по предотвращению возможных попыток дестабилизации общественно-политической ситуации в период избирательного процесса.

Талант Мамытов добавил, что государственные органы должны обеспечить его открытость, прозрачность, своевременно реагировать на нарушения выборного законодательства.

В ходе рабочего совещания также подняты вопросы, касающиеся защиты предпринимателей и зарубежных инвесторов, а также крупных объектов предпринимательства, обеспечивающих граждан рабочими местами.

Отмечена важность обеспечения защиты, усиления взаимодействия с бизнес-сообществом и инвесторами, обеспечения их безопасности от незаконных действий со стороны правоохранительных и надзорных органов, недопущения давления на них со стороны деструктивных элементов.