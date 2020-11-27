США приветствуют обращение кандидатов в президенты перенести референдум

Соединенные Штаты Америки приветствуют предложение кандидатов в президенты отложить проведение референдума по конституционной реформе до весны или более позднего срока. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

В сообщении говорится, что у кыргызского народа должно быть время, чтобы прийти к консенсусу по вопросу о том, как должна управляться их страна.

«Решения о внесении любых изменений в Конституцию должны приниматься народом после широкого общественного обсуждения. Конституционный совет должен включать широкий спектр голосов, в том числе представителей гражданского общества, средств массовой информации и оппозиции», — уточняется в сообщении.

Международные партнеры КР готовы предложить помощь в этом процессе, если будет соответствующая просьба. Венецианская комиссия может предоставить техническую поддержку. На то время, пока рассматриваются и обсуждаются предлагаемые конституционные изменения.

Отложив принятие решения о конституционных изменениях, кандидаты в президенты могут сосредоточить свое внимание на стоящих перед республикой серьезных проблемах, включая пандемию COVID-19, ее экономические последствия и продолжающуюся борьбу с организованной преступностью.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.