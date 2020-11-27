Депутат парламента против создания комиссии по люстрации

Депутат парламента Дастан Бекешев против создания комиссии по люстрации. В своем Telegram-канале он объяснил почему.

По словам нардепа, это совершенно бесполезно. «Следует разработать критерии, по которым можно будет отбирать людей на государственную службу. Но никакие комиссии нет надобности формировать. Иначе это опять превратится во взяткодательство. Мы уже имели такой опыт, когда создавали Совет по отбору судей», — напомнил Дастан Бекешев.

Отметим, что некоторые политики, а также гражданские активисты требуют прежде провести люстрацию. В частности, при назначении судей и глав государственных министерств и ведомств.