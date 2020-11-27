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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В Конституцию ввели норму, обязывающую иностранных граждан платить налоги

В проект новой редакции Конституции ввели норму, обязывающую иностранных граждан платить налоги. Об этом заявлено на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина».

В статье 53 главы VI «Права и обязанности гражданина» прописано, что граждане Кыргызстана обязаны платить налоги и сборы в соответствии с законодательством. Отметим, в действующей Конституции в статье 55 норма была аналогичной.

Члены конституционного совещания ввели в статью дополнения и уточнения, и теперь она звучит так:

Граждане, иностранные граждане и юридические лица обязаны платить налоги и сборы в случаях и порядке, предусмотренных законом.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174699/
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