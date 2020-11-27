Омбудсмен просит Венецианскую комиссию провести экспертизу новой Конституции

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов обратился в Венецианскую комиссию с просьбой провести международную экспертизу проекта новой редакции Конституции, размещенного на официальном сайте Жогорку Кенеша.

Он отмечает, что по утверждению разработчиков, предлагаемый проект Конституции выработан в связи с тем, что известные события, произошедшие в Кыргызстане в начале октября 2020 года, привели к признанию недействительными результаты выборов депутатов в Жогорку Кенеш и к смене практически полного состава руководства страны, усилению борьбы с коррупцией в республике.

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«Необходимость конституционной реформы обусловлена многими факторами, включая несоответствие и пробелы в положениях действующей Конституции, неэффективность сложившейся системы правления и отсутствие механизмов подотчетности. Эти обстоятельства не обеспечивают реального прогресса в экономической и социальной сферах, что вызывает обоснованную критику со стороны общества и граждан. Поэтому предлагается принять Закон «О Конституции Кыргызской Республики» и в соответствии с его положениями внести изменения в Конституцию. Но этот проект уже вызвал широкий общественный резонанс, в настоящее время политики, общественные деятели, гражданское общество и население республики выражают разное отношение как к самому предлагаемому проекту, так и к необходимости конституционной реформы, соблюдению процедур при его разработке и вынесении», — поясняет Токон Мамытов.

Акыйкатчи напоминает, что 20 ноября было создано конституционное совещание, которое уже проводит работу, в том числе и по приему предложений от граждан по проекту Конституции. Он просит экспертов Венецианской комиссии оказать содействие в проведении международной экспертизы проекта и его соответствие стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.