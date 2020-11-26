Чиновники ведут переговоры с Россией о закупке вакцин против коронавируса. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

«В августе направили в РФ письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан — с датами их тестирования и утверждения для общего лечения. Количество вакцин, графики прибытия и регистрации разработали в КР. Наши специалисты побывали в Москве, чтобы ознакомиться с клиническими испытаниями вакцины «Спутник-V», — сказала она.

По словам Эльвиры Сурабалдиевой, Кыргызстан также отслеживает эффективность вакцин, производимых в других странах.