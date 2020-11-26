О последствиях введения института Народного курултая предупредила член КС

Курултай не должен подменять собой органы государственной власти. Об этом на пленарном заседании конституционного совещания заявила эксперт Лейла Сыдыкова.

По ее словам, если институт курултая вносится в Основной закон, он становится конституционным органом. «Регулирование его деятельности должно осуществляться посредством закона. Надо разработать закон, в котором будет прописана процедурная часть работы курултая — кто и как избирается, какие функции и полномочия будет иметь, какую ответственность будет нести за свои действия», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что народный орган не должен подменять функции президента, парламента и правительства. «Полномочия органов государственной власти не должны входить в полномочия курултая», — отметила Лейла Сыдыкова.

По ее словам, полномочия курултая должны быть четко откорректированными, очень конкретными, но не широкими. Эксперт уверена, что появится проблема, если примут двухпалатный парламент.

«Одна из палат — это представительство общества. А тогда зачем курултай? Вторая палата законодательная. Здесь есть большая нестыковка. Это будет громоздкая структура, которую государство не выдержит. Страна погрязнет в кризисе. Каждый орган будет требовать свое. Надо оставить курултай как общественное объединение граждан в форме реализации своего права избирать и быть избранным. Он не может находиться в органах госвласти», — заключила она.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.