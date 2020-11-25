В Соцфонде рассказали, когда повысят пенсии и пособия

Как решатся проблемы с экономикой, так и повысят размеры пенсии. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявила начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Жылдыз Кулжанова.

Отметим, что ранее члены конституционного совещания предложили поднять размеры пенсии, пособий и другой социальной помощи.

Специально приглашенный из Соцфонда специалист объяснила, как можно это реализовать.

«Проблемы пенсионной системы почему происходят? Пенсионная система очень тесно связана с экономикой нашей страны. Когда присутствует 60-процентная теневая экономика, когда зарплату выдают в конвертах, когда не показывают отчетность и есть большая трудовая миграция, это приводит к таким проблемам. Если по всей республике эти вопросы решатся, то проблемы пенсионной системы сами по себе уйдут. Если доходная часть будет больше, мы сможем увеличить базовую часть пенсии, которая выплачивается государством», — сказала Жылдыз Кулжанова.

Она заметила, что размеры потребительской корзины и минимальной заработной платы, которые предлагают члены конституционного совещания, ниже размера прожиточного минимума, который прописан в действующей редакции Конституции.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.