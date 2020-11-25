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Власть

Министр образования посетил две недостроенные школы в Чуйской области

Министр образования и науки посетил школы Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе МОиН.

По ее информации, в рамках рабочей поездки Алмазбек Бейшеналиев ознакомился с ходом строительства нового здания средней школы имени Т.Онолбаева в селе Калыгул Чуйского района.

«Прежнее здание было признано аварийным, и в августе 2020 года начато строительство нового учебного заведения. На данный момент первый этаж закончен, идет строительство второго», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава ведомства также посетил начальную школу № 3 в селе Ивановка Иссык-Атинского района. Здание также было признано аварийным. «В 2018-м начато строительство нового учебного заведения. На сегодня из-за отсутствия финансирования строительные работы приостановлены на этапе второго этажа.

Алмазбек Бейшеналиев заметил, что примет все меры для решения проблемы, и дал ряд поручений соответствующим специалистам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174460/
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