В новую редакцию Конституции забыли включить запрет рабства и торговли людьми

В новую редакцию Конституции забыли включить норму, запрещающую рабство и торговлю людьми. Об этом члены конституционного совещания сообщили на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина».

По словам председателя секции конституционалиста Нурлана Шерипова, статья 23 во второй главе «Права и свободы человека» действующего Основного закона в новой редакции отсутствует.

«Наверное, авторы забыли ее добавить», — сказал бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

Отсутствующая статья гласит:

1. В Кыргызской Республике не допускается рабство, торговля людьми. 2. Запрещается эксплуатация детского труда. 3. Запрещается принудительный труд, кроме случаев войны, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также в порядке исполнения решения суда.

Не считается принудительным трудом привлечение к военной, альтернативной (вневойсковой) службе.

В связи с этим члены КС предложили 23 статью включить в новый проект Конституции.