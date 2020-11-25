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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В новую редакцию Конституции забыли включить запрет рабства и торговли людьми

В новую редакцию Конституции забыли включить норму, запрещающую рабство и торговлю людьми. Об этом члены конституционного совещания сообщили на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина».

По словам председателя секции конституционалиста Нурлана Шерипова, статья 23 во второй главе «Права и свободы человека» действующего Основного закона в новой редакции отсутствует.

«Наверное, авторы забыли ее добавить», — сказал бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

Отсутствующая статья гласит:

1. В Кыргызской Республике не допускается рабство, торговля людьми.

2. Запрещается эксплуатация детского труда.

3. Запрещается принудительный труд, кроме случаев войны, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также в порядке исполнения решения суда.

Не считается принудительным трудом привлечение к военной, альтернативной (вневойсковой) службе.

В связи с этим члены КС предложили 23 статью включить в новый проект Конституции.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174445/
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