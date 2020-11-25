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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На конституционном совещании предлагают вернуть двухпалатный парламент

В Кыргызстане надо вернуть двухпалатный парламент. С таким предложением на конституционном совещании выступил экс-депутат Жогорку Кенеша Эсенгул Исаков.

По его словам, палата народных представителей должна состоять из 120 членов.

«Депутаты палаты народных представителей будут считаться как высшая палата. Они избираются по одномандатному округу из каждого района. Они не получают заработную плату, только транспортные и другие расходы для участия в заседаниях Жогорку Кенеша. В год они собираются четыре раза. Законодательное собрание пусть состоит из 40-45 нардепов по партийному списку», — предложил Эсенгул Исаков.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174439/
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