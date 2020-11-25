Артем Новиков: Проблем с выплатами по внешнему долгу в этом году не будет

«Проблем с закрытием правительственных обязательств по внешним долгам не будет», — заявил сегодня и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Жогорку Кенеша.

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По его словам, все выплаты, которые были предусмотрены на 2020 год, осуществляются в срок. Исключение оставляют те случаи, по которым идут переговоры по выплате внешнего долга. На сегодня дать отсрочку согласился Парижский клуб и шесть стран, с пятью продолжаются консультации. Они находятся на финальной стадии.

«Как только будет достигнута окончательная договоренность, будут подписаны соглашения. А по остальным странам предлагаются различные условия по процентным начислениям. Там минимальные условия, на уровне процентов Международной ассоциации развития. Как только мы договоримся, придем в Жогорку Кенеш за согласием на пролонгацию. Если мы не достигнем понимания на консультациях, то у нас есть понимание по резервам, мы эти суммы закроем», — подчеркнул Артем Новиков.