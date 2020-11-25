Супруга Садыра Жапарова дала интервью журналистам: он уверен в поддержке народа

Турецкая клиника бесплатно прооперировала пострадавших во время штурма «Белого дома». Об этом супруга Садыра Жапарова Айгуль рассказала российскому журналу «Около политики».

Она отмечает, что помогает волонтерам в борьбе с коронавирусом и пострадавшим во время милицейского разгона митингующих 5 октября.

«Я не финансирую волонтеров, лишь организую их работу. Помимо этого, сейчас я занимаюсь помощью пострадавшим в событиях 5-6 октября, из которых более тысячи человек получили ранения. Некоторые перенесли уже по несколько операций. Мы с активистами помогаем ребятам», — сказала она.

По словам Айгуль Жапаровой, большую помощь и поддержку оказала одна из турецких клиник, где операции провели бесплатно.

Айгуль Жапарова также рассказала, что после выхода из тюрьмы у них с Садыром не было возможности поговорить.

«Насчет поста премьер-министра мы и посоветоваться не успели. Это произошло стремительно и спонтанно. Но муж всегда говорил, что, когда он обязательно выйдет, народ его поддержит. Он был в этом уверен», — сказала Айгуль Жапарова.

Российский журнал указал ее как «первую леди» Кыргызстана. Отметим, Садыр Жапаров как премьер-министр с 15 октября по 14 ноября временно исполнял обязанности президента страны.