В честь отца Садыра Жапарова назвали незаконную новостройку в Бишкеке

Незаконную новостройку в Бишкеке назвали в честь отца Садыра Жапарова. Видео распространили в соцсетях местные жители.
На окраине «Ак-Баты», расположенной в Свердловском районе столицы, появилось селение «Нуркожо-Ата». Ранее оно неофициально называлось «Адилет».
По словам местных жителей, построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет называться в честь отца политика — «Нуркожо-Ата мечити».
По словам квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, на указанных участках нет разрешительных документов на строительство жилых домов.
«Люди начали захватывать эти земли еще в 2010 году. Сейчас там проживает около 500 семей», — рассказала она.
Напомним, в июне текущего года в указанном жилмассиве избили женщину и ее сына из-за перепродажи участка.
Отметим, что до сложения полномочий и. о. президента Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования (законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков», Уголовный кодекс КР)».
Закон предусматривает решение вопросов, поднимаемых гражданами, незаконно построившими жилые дома на земельных участках орошаемой пашни.