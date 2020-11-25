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Власть

В честь отца Садыра Жапарова назвали незаконную новостройку в Бишкеке

Незаконную новостройку в Бишкеке назвали в честь отца Садыра Жапарова. Видео распространили в соцсетях местные жители.

На окраине «Ак-Баты», расположенной в Свердловском районе столицы, появилось селение «Нуркожо-Ата». Ранее оно неофициально называлось «Адилет».

По словам местных жителей, построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет называться в честь отца политика — «Нуркожо-Ата мечити».

По словам квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, на указанных участках нет разрешительных документов на строительство жилых домов.

«Люди начали захватывать эти земли еще в 2010 году. Сейчас там проживает около 500 семей», — рассказала она.

Квартальная отметила, что из-за отсутствия документов на указанный участок между жителями и теми, кто продает земли, регулярно возникают конфликты.

Напомним, в июне текущего года в указанном жилмассиве избили женщину и ее сына из-за перепродажи участка.

Отметим, что до сложения полномочий и. о. президента Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования (законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков», Уголовный кодекс КР)».

Закон предусматривает решение вопросов, поднимаемых гражданами, незаконно построившими жилые дома на земельных участках орошаемой пашни.

Ссылка: https://24.kg/vlast/174414/
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