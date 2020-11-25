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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Не прокормим. Предлагается ужесточить норму о статусе экс-президента страны

Ужесточить норму о статусе экс-президента предложено на секции «Государственные органы власти» конституционного совещания. С предложением выступил доктор исторических наук Абылабек Асанканов.

По его словам, стране дорого обходятся экс-президенты.

«У нас сейчас два экс-президента, их количество будет расти. У бывших глав государств после окончания полномочий остаются огромные возможности и пожизненные гарантии. Может, надо ужесточить норму, чтобы не все получали статус экс-президента. Я бы предложил написать, что статус экс-президента получает тот, кто доработал свой срок», — сказал Абылабек Асанканов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174402/
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