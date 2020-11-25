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Власть

И. о. премьер-министра Артем Новиков встретился с главой ЕБРР

Для наращивания поддержки предпринимательской деятельности важна консолидация усилий с международными партнерами. Об этом исполняющий обязанности главы кабмина первый вице-премьер-министр Артем Новиков сказал в ходе встречи с директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нилом Маккейном.

Он поблагодарил за оказываемую финансовым институтом поддержку в социально-экономическом развитии страны.

«Мы имеем позитивный опыт совместной работы с момента установления двустороннего сотрудничества. Текущий портфель банка довольно внушительный и составляет $330 миллионов, только по государственным программам реализуется 44 проекта. Для нас ценна поддержка, оказываемая с вашей стороны отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы правительства Кыргызской Республики, направленные на стабилизацию экономической ситуации», — сказал Артем Новиков.

Он отметил, что ЕБРР уделяет основное внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и доступа к финансированию. Эти задачи полностью совпадают с задачами, стоящими перед правительством Кыргызстана.

Директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нил Маккейн сказал, что финансовый институт готов и в дальнейшем активно сотрудничать с Кыргызстаном.

«В дальнейшем есть возможность развития сотрудничества и между другими финансовыми институтами, которые работают в Кыргызской Республике», — подчеркнул он.

В ходе встречи стороны обсудили ряд первостепенных проектов, требующих скорейшего решения для их реализации. Артем Новиков поручил соответствующим государственным органам в оперативном порядке изучить данный вопрос.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества между КР и ЕБРР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174367/
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