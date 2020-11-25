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Власть

Задержание Дыйканбаева. Дастан Бекешев рассказал о полпреде президента в ЖК

Депутат парламента Дастан Бекешев сегодня в своем Telegram-канале рассказал о полномочном представителе президента в Жогорку Кенеше Курманбеке Дыйканбаеве, который был задержан сотрудниками ГКНБ накануне.

По его словам, Курманбек Дыйканбаев был членом партии «Биримдик», которая, как считалось, аффилирована с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

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Дастан Бекешев рассказал, что полпред главы государства в ЖК был очень набожным человеком, читал намаз пять раз в день.

Он также добавил, что в то же время Курманбек Дыйканбаев по поручению президента или самостоятельно, но убеждал депутатов голосовать за или против того или иного законопроекта.

«Но мне кажется, что политика тут все-таки ни при чем. Дыйканбаев выполнял разные поручения. Недавно собирал подписи в поддержку инициативы референдума по внесению изменений в Конституцию», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что по просьбе Курманбека Дыйканбаева отклонили законопроект Бекешева по введению реестра инвалидности.

Курманбек Дыйканбаев водворен в ИВС ГКНБ. По версии следствия, он в период избирательной кампании в октябре 2020 года, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в размере более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

Незаконно полученные денежные средства использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением в корыстных интересах с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174362/
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