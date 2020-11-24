20:44
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Власть

КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане

КНР уделяет пристальное внимание обеспечению законных прав и интересов китайских организаций в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на посла Китая в КР Ду Дэвэнь.

По данным ведомства, по инициативе министра иностранных дел Руслана Казакбаева состоялась встреча с представителями ведущих китайских компаний, совместных предприятий и ассоциаций, осуществляющих свою деятельность в Кыргызстане с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая Ду Дэвэнь.

В своей речи посол поделилась информацией о реализованных в последние годы инфраструктурных проектах на территории КР. Также сообщила, что правительство КНР уделяет пристальное внимание обеспечению законных прав и интересов китайских организаций в Кыргызстане, особенно на фоне произошедших политических потрясений в октябре.

Глава МИД Руслан Казакбаев пообещал, что правительство предпримет необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в нашей стране.

Отмечается, что особое внимание глава внешнеполитического ведомства уделил вопросам поступления китайских прямых инвестиций и увеличению товарооборота, скорейшему увеличению грузопотока через контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» и другим актуальным аспектам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174333/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона евро
Турецкий фонд построит в Кыргызстане образовательные учреждения
Глава МИД заявил, что октябрьские события не несут угроз для инвесторов
КР планирует поднять вопрос об увеличении частоты авиаперелетов с Россией
Управлял тонированным авто с подложными номерами. Водителя Mercedes задержали
Глава МИД Кыргызстана заверил посла Ирана, что все ветви власти страны легитимны
Когда интриги выше государства. За что уволили посла Аликбека Джекшенкулова
Сотрудничество Кыргызстана и Турции будет продолжено
Глава МИД предложил создать оперативный штаб по защите бизнеса и инвесторов
Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Бизнес
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
24 ноября, вторник
20:30
КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане КНР пристально следит за обеспечением прав китайских ко...
20:14
Рост цен на продукты. Чиновники встретились с предпринимателями
20:02
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-3 самых грязных
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:55
Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»