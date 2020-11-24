КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане

КНР уделяет пристальное внимание обеспечению законных прав и интересов китайских организаций в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на посла Китая в КР Ду Дэвэнь.

По данным ведомства, по инициативе министра иностранных дел Руслана Казакбаева состоялась встреча с представителями ведущих китайских компаний, совместных предприятий и ассоциаций, осуществляющих свою деятельность в Кыргызстане с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая Ду Дэвэнь.

В своей речи посол поделилась информацией о реализованных в последние годы инфраструктурных проектах на территории КР. Также сообщила, что правительство КНР уделяет пристальное внимание обеспечению законных прав и интересов китайских организаций в Кыргызстане, особенно на фоне произошедших политических потрясений в октябре.

Глава МИД Руслан Казакбаев пообещал, что правительство предпримет необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в нашей стране.

Отмечается, что особое внимание глава внешнеполитического ведомства уделил вопросам поступления китайских прямых инвестиций и увеличению товарооборота, скорейшему увеличению грузопотока через контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» и другим актуальным аспектам.