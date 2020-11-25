Кыргызстанцы за рубежом смогут быстрее получать документы из госорганов

Министерство иностранных дел предлагает утвердить инструкцию о порядке истребования документов через дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызстана. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, сегодня услуги по истребованию различных документов из государственных органов предоставляют загранучреждения КР. Но процесс занимает от одного до трех месяцев. Для его ускорения и усовершенствования МИД создает автоматизированную информационную систему «Истребование». Для ее внедрения требуется утверждение инструкции.

В ведомстве отмечают, что система позволит создать эффективный механизм обмена информацией между заграничными учреждения и госорганами КР, что значительно сократит сроки получения сведений и, соответственно, оказания консульских услуг.