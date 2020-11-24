Депутат сомневается, что за год дефицит бюджета Кыргызстана сократят в пять раз

«Как правительство собирается сократить дефицит бюджета Кыргызстана с 35 миллиардов сомов в 2020 году до 7 миллиардов сомов в 2021-м?» — задался вопросом депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, сейчас многие предприятия простаивают. В августе выросли налоги в горнорудной отрасли и неясно, какой будет реакция сектора на изменения.

«Мы рассчитываем на оживление торгово-экономических отношений и улучшение импортных поступлений. Кроме того, ожидаются дополнительные поступления налогов за счет реализации проектов по фискализации налоговых процедур. После запуска нескольких проектов в бюджет от Государственной налоговой службы дополнительно поступило 3,1 миллиарда сомов», — ответил и. о. премьер-министра Артем Новиков.