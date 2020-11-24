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Власть

В 2021 году правительство Кыргызстана продолжит сокращать расходы

«В 2021 году правительство будет сокращать неприоритетные статьи расходов, чтобы сократить дефицит бюджета», — заявил сегодня и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

В 2021-м доходы бюджета ожидают в размере 163 миллиардов сомов с ростом на 25,9 миллиарда. Основное увеличение фактически обеспечит рост налоговых доходов до 125,1 миллиарда сомов.

«Несмотря на увеличение налоговых доходов в следующем году, кабмин не собирается увеличивать расходы», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174282/
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