В 2021 году правительство Кыргызстана продолжит сокращать расходы

«В 2021 году правительство будет сокращать неприоритетные статьи расходов, чтобы сократить дефицит бюджета», — заявил сегодня и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

В 2021-м доходы бюджета ожидают в размере 163 миллиардов сомов с ростом на 25,9 миллиарда. Основное увеличение фактически обеспечит рост налоговых доходов до 125,1 миллиарда сомов.

«Несмотря на увеличение налоговых доходов в следующем году, кабмин не собирается увеличивать расходы», — заключил Артем Новиков.