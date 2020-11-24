Реформа госорганов. Правительство принимает предложения от гражданского общества

Правительство продолжает принимать предложения по реформе госорганов страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, межведомственная комиссия призывает представителей гражданского общества, бизнес-сообщества и независимых экспертов направлять предложения по реформированию системы государственного управления в аппарат правительства на электронную почту y.bedash@mail.gov.kg или ukaev@mail.gov.kg.

Телефоны для справок: 0312960173, 0312960176.

Ранее руководитель аппарата кабмина Бакыт Аманбаев сообщал, что правительство планирует сократить 10 процентов госаппарата.