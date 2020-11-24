18:24
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Власть

Реформа госорганов. Правительство принимает предложения от гражданского общества

Правительство продолжает принимать предложения по реформе госорганов страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, межведомственная комиссия призывает представителей гражданского общества, бизнес-сообщества и независимых экспертов направлять предложения по реформированию системы государственного управления в аппарат правительства на электронную почту y.bedash@mail.gov.kg или ukaev@mail.gov.kg.

Телефоны для справок: 0312960173, 0312960176.

Ранее руководитель аппарата кабмина Бакыт Аманбаев сообщал, что правительство планирует сократить 10 процентов госаппарата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174279/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Иса Омуркулов: Правительство начинает реформы только с сокращений
Погранслужба в составе ГКНБ. История недешевой реформы
В Кыргызстане выделено 305 миллионов сомов на развитие приграничных территорий
Открытие кинотеатров снова на повестке дня. Решение примет мэрия Бишкека
Передумали. Кинотеатры в стране пока решили все-таки не открывать
Цифра дня. 48 миллиардов сомов в год выделяется из бюджета на зарплату
Реформирование госорганов. Все чиновники пройдут аттестацию
Правительство начинает реформу государственных органов
Талант Мамытов встретился с Артемом Новиковым. Что обсуждали
В Бишкеке задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Бизнес
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
24 ноября, вторник
18:15
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Гол...
18:02
Реформа госорганов. Правительство принимает предложения от гражданского общества
18:01
В новом проекте Конституции явно прослеживается авторитарный признак
17:56
Погасить внешний долг за счет инвестиций в обмен на гражданство предложили в ЖК
17:51
Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!