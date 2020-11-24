В конституционном совещании рассматривают политические права граждан

Члены конституционного совещания заявили, что в новой редакции Основного закона все перемешано. В секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» идет обсуждение статьи 35 главы III «Политические права».

Она гласит:

«Граждане Кыргызской Республики имеют право объединяться в политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях. Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, массовых движениях, а также в представительных органах власти».

Независимый эксперт Ирина Летова предложила убрать из новой редакции понятие «массовые движения».

«Что такое массовые движения, где такой термин используется? Ни в одном законе такого термина нет. Закон про общественные движения дает формы, какие могут быть объединения. Это могут быть политические партии, общественные объединения, религиозные. А у нас получаются массовые движения, которые вообще законодательством не урегулированы», — отметила Ирина Летова.

Она также недоумевает по поводу того, зачем в статью поместили определение «оппозиционное меньшинство полической партии».

«У нас не может быть в политической партии меньшинства и большинства. У нас это может быть в Жогорку Кенеше, но не в партии. Партия — это единая организация», — добавила эксперт.

Присутствующие также посчитали, что в статье словосочетание «представительные органы власти» излишне.

«Глава называется «Политические права человека», а не представителя органа власти. Здесь все смешали», — сказала Ирина Летова.

Коллеги поддержали ее. Экс-омбудсмен Турсунбек Акун подчеркнул, что старая версия статьи 35 отвечала всем международным норам, к ней нареканий не было.

Члены совещания оставили без изменений старую редакцию Основного закона, которая гласит: «Каждый имеет право на свободу объединения».

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.