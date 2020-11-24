Омурбек Текебаев назвал лишение его мандата политическим решением суда

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что решение административного суда Бишкека лишить его депутатского мандата — это политический заказ. Об этом он сообщил журналистам.

Отметим, накануне суд постановил, что Омурбек Текебаев получил мандат депутата Жогорку Кенеша в октябре 2020 года во второй раз незаконно.

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В этой ситуации Текебаев считает свой статус и статус Садыра Жапарова одинаковыми. Обвинительные приговоры по уголовным делам двух политиков отменены судом, и дела направлены на пересмотр.

«Основанием ЦИК для лишения меня мандата стало решение суда. Но оно стало недействительным еще 1,5 года назад. Я не требовал мандата все это время, ожидая полного оправдания. Но после того, как Жапаров стал и. о. президента, я на это решился. Хочу напомнить, что в законах написано, что мандат передается следующему или очередному кандидату, а не по номеру. Я не выходил из списка кандидатов, а значит, я был очередным кандидатом. Если бы был оправдательный приговор, то суд бы обязал ЦИК вернуть мандат, и тогда ЦИК могла бы у кого-то забрать его. Но такого решения не было», — сказал он.