13:09
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Из Конституции хотят убрать понятие «идеология»

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Его члены предложили исключить понятие «идеология» из Основного закона.

По словам Кадырбека Кошалиева, слово «идеология» можно заменить в кыргызском варианте другими словами титульного языка.

Заирбек Эргешов отметил, что каждый человек может трактовать это понятие по-своему и не всегда в позитивном русле. «Я против этого понятия. Идеологию можно трактовать как фашизм, можно как коммунизм, как в XX веке. Раз мы строим демократию, тогда надо убрать это слово», — сказал он.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174247/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
В конституционном совещании статью 34 Основного закона оставили без изменений
В Конституции хотят прописать ответственность за неучастие в выборах
В Конституцию предлагают ввести язык жестов для граждан с проблемами слуха
В Конституции хотят прописать Народный курултай как отдельный институт власти
Кыргызстан или Кыргызская Республика? Члены КС спорят, как назвать страну
Ввести в Кыргызстане смертную казнь предложили члены конституционного совещания
Конституционное совещание. Четко прописать форму правления предложили членам КС
Министр юстиции считает, что новая редакция Конституции не ущемляет права людей
Конституционное совещание. Упоминание о Манасе Великодушном предлагают убрать
Конституционное совещание. Как называть жителей страны, не могут решить члены КС
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Стал известен состав конституционного совещания: кто в&nbsp;него вошел (список) Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)
Бизнес
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
Быстрый автокредит от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; новые возможности для кыргызстанцев Быстрый автокредит от «Бай-Тушума» — новые возможности для кыргызстанцев
На&nbsp;благотворительные средства в&nbsp;Таласе построили дошкольный комплекс на&nbsp;200 мест На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест
24 ноября, вторник
13:08
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в по...
12:59
Центр медико-социальной экспертной комиссии недоступен для лиц с инвалидностью
12:54
Балбак Тулобаев извинился за назначение акима Октябрьского района
12:54
Омурбек Текебаев назвал лишение его мандата политическим решением суда
12:53
Выборы президента. Правовые нарушения начались с 2010 года