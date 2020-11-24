Из Конституции хотят убрать понятие «идеология»

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Его члены предложили исключить понятие «идеология» из Основного закона.

По словам Кадырбека Кошалиева, слово «идеология» можно заменить в кыргызском варианте другими словами титульного языка.

Заирбек Эргешов отметил, что каждый человек может трактовать это понятие по-своему и не всегда в позитивном русле. «Я против этого понятия. Идеологию можно трактовать как фашизм, можно как коммунизм, как в XX веке. Раз мы строим демократию, тогда надо убрать это слово», — сказал он.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.