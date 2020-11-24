В конституционном совещании статью 34 Основного закона оставили без изменений

Члены конституционного совещания спорят, за чей счет должен возмещаться ущерб гражданину, причиненный госслужащим или госкомпанией.

При обсуждении статьи 34 главы II «Личные права и свободы» возникла полемика.

Статья звучит так:

«Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц при исполнении служебных обязанностей».

Некоторые участники совещания выступили за то, чтобы убрать слово «государство». Таким образом, причиненный ущерб должны возмещать органы местного или государственного управления.

Омбудсмен Токон Мамытов парировал: в конечном итоге госорган обратится к государству, вследствие чего ущерб будет восполнен из госбюджета.

«Сотрудник пояснит, у меня нет двух миллионов сомов, чтобы выплатить этому гражданину», — сказал он.

Председатель совета адвокатов Билим Райымкулов напомнил, что на практике эта норма не работает.

«Зачастую граждане даже не бьются за возмещение ущерба. В основном, если человек отсидел какой-то срок, потом его оправдали в Верховном суде, он не идет на возмещение ущерба. Потому что это очень долгая и даже невозможная процедура. В основном бывают виноваты правоохранительные органы, следствие, прокуратура. Государство никогда не возмещает ущерб. Если такое бывает, то это единичные случаи», — считает он.

Большинством голосов статью 34 оставили без изменений.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.