В Конституцию предлагают ввести язык жестов для граждан с проблемами слуха

В Конституцию предложили ввести язык жестов глухих граждан как язык межличностного общения. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил президент Ассоциации инвалидов Калык Мамбетакунов.

По его словам, в действующей версии Основного закона введены только два языка — кыргызский как государственный и русский как официальный. «У нас есть еще слой, который состоит из немых граждан. Их около 5 тысяч человек, вместе с семьей достигает до 25 тысяч. Они используют язык жестов. В Конституции Финляндии и других стран этот язык уже введен», — сказал Калык Мамбетакунов.

Председатель секции Нурлан Шерипов рекомендовал спикеру озвучить указанный вопрос на пленарном заседании.