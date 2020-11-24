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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В Конституцию предлагают ввести язык жестов для граждан с проблемами слуха

В Конституцию предложили ввести язык жестов глухих граждан как язык межличностного общения. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил президент Ассоциации инвалидов Калык Мамбетакунов.

По его словам, в действующей версии Основного закона введены только два языка — кыргызский как государственный и русский как официальный. «У нас есть еще слой, который состоит из немых граждан. Их около 5 тысяч человек, вместе с семьей достигает до 25 тысяч. Они используют язык жестов. В Конституции Финляндии и других стран этот язык уже введен», — сказал Калык Мамбетакунов.

Председатель секции Нурлан Шерипов рекомендовал спикеру озвучить указанный вопрос на пленарном заседании.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174221/
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