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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В Конституции хотят прописать Народный курултай как отдельный институт власти

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции отдельный институт власти — Народный курултай.

В частности, он предлагает включить в статью 2 Основного закона пункт «В систему управления политического, общественного строя Кыргызской Республики включен институт Народного курултая как гарант справедливости и власти».

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиль Байсалов возразил этой идее.

По его словам, говорить о том, что институт прямой демократии уникален только для кыргызов или кочевых народов, некорректно.

«У нас и при советской власти признавался народный сход. Есть опыт других народов. Нельзя говорить о том, что в прошлом в курултаях мог участвовать кто попало. Равенство и право голоса всем, независимо от социального и материального статуса, — идеи, пришедшие с Запада, тех же коммунистов. Раньше и близко бы вас никто не подпустил к курултаю — институту власти манапов и ханов. Это важно помнить и знать», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174218/
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