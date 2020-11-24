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Власть

Сессия БГК. Больше часа депутаты не могут собраться на заседание

Депутаты Бишкекского городского кенеша не могут собраться и начать сессию. 

По регламенту приступить к работе народные избранники должны в 9.00, однако они до сих пор не могут собраться на заседание.

24.kg
Фото 24.kg. Больше часа депутаты БГК не могут собраться на сессию
Напомним, что сессия началась 19 ноября. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний нардепы так и не вернулись.

В пресс-службе БГК отметили, что перерыв в работе сессии объявлен в связи с отсутствием кворума из-за большого числа заболевших депутатов.

В проект повестки дня очередной сессии включено 14 основных вопросов. В частности, будут рассмотрены вопросы о структуре мэрии, внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, готовности к отопительному сезону, ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и другие. Депутаты не рассмотрели ни один из них.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174198/
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