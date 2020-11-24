Сессия БГК. Больше часа депутаты не могут собраться на заседание

Депутаты Бишкекского городского кенеша не могут собраться и начать сессию.
По регламенту приступить к работе народные избранники должны в 9.00, однако они до сих пор не могут собраться на заседание.
В пресс-службе БГК отметили, что перерыв в работе сессии объявлен в связи с отсутствием кворума из-за большого числа заболевших депутатов.
В проект повестки дня очередной сессии включено 14 основных вопросов. В частности, будут рассмотрены вопросы о структуре мэрии, внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, готовности к отопительному сезону, ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и другие. Депутаты не рассмотрели ни один из них.