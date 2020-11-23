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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание. Упоминание о Манасе Великодушном предлагают убрать

Член КС предложил убрать упоминание о Манасе Великодушном из новой редакции. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил экс-депутат Нооманжан Аркабаев.

По его словам, второй абзац преамбулы звучит так: «Следуя традициям и заветам предков и Манаса Великодушного, жить в единстве, мире и согласии, гармонии с природой».

«А нельзя ли убрать словосочетание «Манас Великодушный»? Потому что не нужно загружать Конституцию, тем более в Основном законе в других статьях подобных упоминаний нет», — сказал он.

С ним согласилась и доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

«Манас Великодушный — это духовный эпос нашего народа. Это культурное наследие. Манас — это демократия военного времени. Мы же не живем в период Манаса. Давайте жить более современно. Никто не говорит, что нам не нужен указанный эпос. Напротив, его нужно продвигать. Но какое бы слово мы не вносили, оно должно найти распаковку в других статьях, а это словосочетание, кроме как преамбулы, мы нигде не встречаем. Вот о чем речь», — отметила Лейла Сыдыкова.

Она подчеркнула, что Конституция не терпит лишних формулировок.

Но бывший депутат Казыбек Шайымбетов возразил коллегам.

«Я с вами не согласен. Вот как раз говорим о ценностях. Манас не нужно воспринимать только как эпос или как просто устное творчество. Это понятие очень широкое и высокое. Поэтому оно должно остаться. Только нужно писать «Заветам Манаса», а не «Манаса Великодушного», — резюмировал Казыбек Шайымбетов.

Председатель секции конституционалист Нурлан Шерипов призвал присутствующих остановить споры и обсуждать не преамбулы, а статьи. «Вопросы по преамбулам выносите на пленарное заседание. Здесь давайте обсудим статьи, касающиеся прав человека», — заключил Нурлан Шерипов.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174121/
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