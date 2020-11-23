Новые поправки в Конституцию нарушают Всеобщую декларацию прав человека

Преамбула новой редакции Конституции не соответствует Всеобщей декларации прав человека. Об этом на заседании конституционного совещания в секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По ее словам, новая версия Конституции начинается со слов «Мы народ Кыргызстана»..., а в других статьях говорится, что представители всех этносов образуют вместе народ Кыргызстана.

«Она (новая версия) совершенно не отвечает Всеобщей декларации прав человека. То есть здесь содержится фактически экстремистское разделение на кыргызов и иные народы. Этого быть не должно и не может быть. Народ должен быть единым. Во Всеобщей декларации прав человека нет никаких разделений. Поэтому эту формулировку нужно просто изъять», — сказала Лейла Сыдыкова.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.