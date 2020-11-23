Чолпон Койчуманова считает, что проект Конституции написан поверхностно

На заседании конституционного совещания высказали мнение о том, что новая редакция Основного закона написана поверхностно. Об этом сообщила руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Койчуманова.

По ее словам, если Конституция работает не во благо, а во вред народу, то не нужно бояться ее менять. «За что мы держимся, смысл дышать над старой версией? Давайте поставим на весы, что важнее: будущее народа или вечная позиция двух-трех политиков», — сказала она.

Однако, по ее мнению, статьи, разделы и главы должны быть тщательно разработаны, чтобы не вызывали вопросов. Чолпон Койчуманова обратила внимание коллег на 23 статью новой Конституции, которая, по ее мнению, написана поверхностно.

«В статье говорится, что в Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана. Понятие «общие ценности и традиции народов Кыргызстана» может быть разным, и каждые ценности воспринимаются по-разному», — сказала Чолпон Койчуманова.

Она добавила, что общепринятые ценности и традиции народов Кыргызстана должны были выйти из национальной идеологии. «Но, к сожалению, за 30 лет независимости у нас не сложилась ни государственная, ни национальная идеология. Поэтому, кто определит, что такое ценности и традиции народов Кыргызстана? Если хотят эту статью внести, то пусть перечислят все общепринятые ценности и традиции. Но этого никто не сделал. Поэтому под этой статьей можно любого гражданина привлечь к ответственности. Статья разработана поверхностно», — заключила Чолпон Койчуманова.

Напомним, статья 23 в новой редакции Основного закона вызвала опасения также и у широкой общественности, СМИ, журналистов и гражданских активистов в связи с угрозой установления цензуры, потому что трактовать нормы «нравственных ценностей» можно как угодно.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.