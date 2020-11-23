Конституционное совещание. Член КС предлагает оставить слово «светское»

Член конституционного совещания предлагает оставить слово «светское» в Основном законе. Об этом на пленарном совещании заявил экс-директор Государственной комиссии по делам религии Зайырбек Эргешов.

По его словам, в Конституциях всех стран Центральной Азии и тюркских государств есть слово «светское».

«Я вчера специально просмотрел Конституции Турции, Туркменистана, Азербайджана, Татарстана, Узбекистана, Башкортостана, Казахстана и Таджикистана. Во всех Основных законах на русском языке указано «светское», а на родном языке у них представлены переводы указанного слова. В Турции «monden», Азербайджане, Татарстане, Башкортостане — «dünyaevi», на казахском — «зайырлы» и так далее. В 1985 году в Кыргызстане было всего 15 мечетей, сегодня свободно функционирует около 3 тысяч. Если убрать слово «светское», то возникнут проблемы со свободой выбора религии граждан», — сказал Зайырбек Эргешов.

Напомним, ранее другой член совещания Нооманжан Аркабаев выступил с предложением, убрать из Основного закона страны понятие «светское государство».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.