Ситуация страшная. Депутаты озаботились экономикой и кадровой политикой страны

«Десять лет фракции Жогорку Кенеша делили экономику», — заявил сегодня депутат Акылбек Жапаров на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам.

По его словам, депутаты устраивали на рабочие места людей не по профессиональным качествам, а по знакомству. Устроили везде, где только можно было.

«Из-за этого мы пришли к такому плачевном результату. Тут не один человек виноват, все 120 депутатов тоже виноваты. Мы ставили всех, кого только можно было. Хорошо, до айыл окмоту не дошли, а так до всех дошли. Пора прекращать эти вещи. Нужно выработать антикризисную программу, до января 2021 года представить прогноз о том, что будет сделано, сколько рабочих мест будет создано с точным указанием, как они будут работать. Не так страшен черт, как его малюют. Но ситуация сложная, нам надо собраться и более или менее начать работать», — заключил Акылбек Жапаров.