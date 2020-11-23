Конституционное совещание предлагают проводить в Доме правительства

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиль Байсалов предложил проводить заседания в Доме правительства.

По его словам, там созданы все условия для того, чтобы обсуждать проект новой Конституции.

«В этом зале даже флага страны нет. Давайте перенесем заседание в Дом правительства. Там есть синхронный перевод, нормальные микрофоны, даже система учета голосования. Этот зал правительство все равно не использует», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.