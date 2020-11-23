Эксперт считает, что народовластия не должно быть в системе госуправления

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Проректор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук Лейла Сыдыкова отметила, что новая Конституция должна быть построена на Верховенстве права.

«Вся Конституция должна быть построена на защите прав человека. Мы не выстроим ничего до тех пор, пока они не будут учтены. Принцип народовластия есть в новом проекте Конституции в первом разделе, но он не должен быть прописан в системе госуправления. Должен быть принцип верховенства права и закона. Если мы не разделим эти вещи, будем тотально находиться в состоянии революции. Такие вещи необходимо пресекать», — сказала Лейла Сыдыкова.

Она добавила, что в проекте новой Конституции закладывается механизм выборности председателей судов. «Мы должны сохранить демократический принцип выборности председателей судов. Назначаемость может привести к коррупционным моментам. Сейчас на это никто не жалуется», — добавила Лейла Сыдыкова.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.