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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Нельзя вносить существенные поправки в уже готовый проект Конституции

Юристы проводят брифинг в связи с назначением референдума по внесению изменений в Конституцию страны.

По словам независимого юриста Семетея Аманбекова, порядок конституционного совещания не урегулирован, а созывать его указом и. о. президента было неправомерно, поскольку правом законодательной инициативы глава государства и его аппарат не обладают. 

Он добавил, что поскольку проект Конституции уже готов, члены совещания не могут менять его по существу. 

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174057/
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